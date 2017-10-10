На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности
На севере и в центральных районах Краснодарского края с 10 по 12 октября сохранится чрезвычайная пожароопасность.
На севере и в центральных районах Краснодарского края с 10 по 12 октября сохранится чрезвычайная пожароопасность.
Краевое управление МЧС призвало жителей и гостей Кубани соблюдать меры пожарной безопасности.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 8 (861) 268‑64‑40 или 101.
По данным Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие два дня в крае осадков не ожидается, 12 октября местами возможен кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха — 15‑20°С.