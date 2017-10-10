В Омской области «черного лесоруба» поймали с 70 уничтоженными березами

В полицию пожаловался лесничий Называевского района. Он рассказал, что в урочище неизвестный вырубает деревья. И уже успел оставить пеньки от 70 берез.

Правоохранители выехали на место и быстро поймали 38-летнего жителя рабочего поселка. В качестве вещдока были изъяты бензопилы, автомобиль «Урал» и 44 ствола деревьев.

Как ни странно, документы на вырубку леса у подозреваемого были, но на другой участок.