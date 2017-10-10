Москвичи запаниковали из-за «нового Битцевского маньяка»

По словам Владислава Уткина, подозреваемому на вид 35−40 лет, он имеет азиатскую внешность, среднее телосложение и рост примерно 175−180 сантиметров. «Видели его в Тропарево недавно, все преступления он совершал в Битцевском лесопарке, причем преимущественно либо в вечернее, либо в ночное время», — сообщил собеседник радиостанции.

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Он считает, что убийца также имеет психические расстройства. «Например, женщине он нанес 20 ножевых ранений, одному из мужчин отрезал ноги. Труп расчленил, грубо говоря», — пояснил Уткин.

Сведения о «новом Битцевском маньяке» распространяют сообщества жителей районов, соседствующих с Битцевским лесом — Ясенево, Теплый Стан, Коньково, Чертаново и других. Публикуемые данные разнятся: так, паблик «Ясенево Коньково Тёплый стан» сообщает об одной жертве, «Тропарево-Никулино» — о нескольких, а в «Чертаново» пишут о 4−5 погибших.

3−4 октября в Битцевском лесу и неподалеку от него, на улице Миклухо-Маклая, обнаружили тело убитой женщины с ножевыми ранениями (именно об этом случае упоминает большинство пабликов) и останки мужчины соответственно. Были возбуждены уголовные дела. Оснований считать, что между убийствами есть связь, пока нет, заявляли в столичном главке СКР. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах также усомнился в том, что в Битцевском лесу появился новый серийный убийца.

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Между тем «Московский комсомолец» сообщает, что 9 октября в парке было найдено тело пожилой женщины, однако на нем не было признаков насильственной смерти. По предварительной информации, пенсионерка скончалась из-за сердечного приступа, однако, как отмечает МК, местные жители продолжают пугать друг друга маньяком.