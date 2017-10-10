СК завел уголовное дело по факту гибели солдата под Борисовом
Следователи хотят максимально точно воссоздать все обстоятельства произошедшей трагедии.
Следователи хотят максимально точно воссоздать все обстоятельства произошедшей трагедии.
МИНСК, 10 окт — Sputnik. Уголовное дело по факту гибели военнослужащего в одной из частей под Борисовом возбуждено в Минской области, рассказала Sputnik официальный представитель УСК по региону Татьяна Белоног.
Тело повешенного
«Управлением СК по Минской области с целью проведения всего спектра следственных действий и необходимостью максимально точно воссоздать все обстоятельства, которые имели место и сопутствовали происшествию, связанному с гибелью военнослужащего, возбуждено уголовное дело», — рассказала Белоног.
Как рассказали в СК, по предварительным данным, смерть солдата наступила в результате механической асфиксии. Сейчас проводятся гистологические,
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 443 Уголовного кодекса — то есть за «нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия».
Все версии причин и обстоятельств трагедии, а также вероятность совершения в отношении срочника противоправных действий, сейчас проверяются следователи.
«Следствием принимаются все меры к установлению реального положения дел с воинской дисциплиной на территории воинской части», — заключила Белоног.
О погибшем солдате известно немногое — для прохождения службы он прибыл в мае этого года. После трагедии родные погибшего дали интервью ряду СМИ, в которых рассказали о его жалобах на дедовщину и издевательства со стороны некоторых сослуживцев.