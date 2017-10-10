Казахстанец проник в дом кандидата в президенты Кыргызстана
Казахстанец проник в дом кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Казахстанец проник в дом кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в штабе кандидата Бабанова, мужчина сделал это глубокой ночью.
«10 октября около 3 часов ночи на территорию дома кандидата в президенты, лидера парламентской фракции “Республика — Ата-Журт” Омурбека Бабанова проник мужчина. Он проник за ограду дома, где был задержан службой охраны и передан сотрудникам милиции», — сообщили в штабе.
+Сообщается, что злоумышленником оказался 26-летний гражданин Казахстана А. Г. Шитов. Отмечается, что цели его проникновения неизвестны. Вместе с тем, в