Казахстанец проник в дом кандидата в президенты Кыргызстана

«10 октября около 3 часов ночи на территорию дома кандидата в президенты, лидера парламентской фракции “Республика — Ата-Журт” Омурбека Бабанова проник мужчина. Он проник за ограду дома, где был задержан службой охраны и передан сотрудникам милиции», — сообщили в штабе.

+Сообщается, что злоумышленником оказался 26-летний гражданин Казахстана А. Г. Шитов. Отмечается, что цели его проникновения неизвестны. Вместе с тем, в пресс-службе МВД Кыргызстана заявили, что это был попросту нетрезвый мужчина, которые забрел к дому Бабанова и случайно оперся на забор. Сотрудники правопорядка не стали задерживать его и попросили идти домой.