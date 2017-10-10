Могилевские следователи ищут женщину, выбросившую новорожденную дочку

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 окт — Sputnik. УСК по Могилевской области просит всех, кому что-либо известно о женщине, родившей вне медучреждения ребенка и выбросившей его на заводе утилизации бытовых отходов, помочь следствию.

5 октября на заводе утилизации бытовых ресурсов в Могилеве было обнаружено тело новорожденной девочки. УСК по Могилевской области возбудило уголовное дело по статье 139 УК Беларуси (убийство заведомо малолетнего).

По информации СК, женщина родила ребенка вне медицинского учреждения. Видимых следов насильственной смерти на теле новорожденной не было обнаружено. Судебно-медицинские эксперты в настоящий момент проводят исследования, после которых будет установлена точная причина смерти младенца.

Следователи также устанавливают личность биологической матери. Всех, кто располагает сведениями о женщине, у которой были признаки беременности, а новорожденный ребенок так и не появился, просят сообщить информацию по телефонам 8 (0222) 47−00−00 , +375 29 7464601 МТС, +375 29 3144666 Velcom или по телефону 102.