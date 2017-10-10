Могилевские следователи ищут женщину, выбросившую новорожденную дочку
Следователи устанавливают личность женщины, родившей и выбросившей своего ребенка.
Следователи устанавливают личность женщины, родившей и выбросившей своего ребенка.
МИНСК, 10 окт — Sputnik. УСК по Могилевской области просит всех, кому
5 октября на заводе утилизации бытовых ресурсов в Могилеве было обнаружено тело новорожденной девочки. УСК по Могилевской области возбудило уголовное дело по статье 139 УК Беларуси (убийство заведомо малолетнего).
По информации СК, женщина родила ребенка вне медицинского учреждения. Видимых следов насильственной смерти на теле новорожденной не было обнаружено.
Следователи также устанавливают личность биологической матери. Всех, кто располагает сведениями о женщине, у которой были признаки беременности, а новорожденный ребенок так и не появился, просят сообщить информацию по телефонам
Всем, кто окажет помощь следствию, гарантируют анонимность и вознаграждение.