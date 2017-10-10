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15:05 (мск), источник: Tengrinews

«Дело Алиби». Суд отказал в смягчении приговора Жамалиеву

Алматинский областной суд отказал осужденному бизнесмену Кайрату Жамалиеву в замене неотбытой части срока лишения свободы более мягким видом наказания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Решение Капшагайского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного Жамалиева К. С. о замене неотбытой части срока лишения свободы более мягким видом наказания Алматинским областным судом оставлено без изменений.

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«Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного, суд учел положительные характеристики, выданные администрацией учреждения (где Жамалиев отбывает наказание — прим. автора), не являющиеся достаточными доказательствами полного исправления осужденного. Согласно уголовному закону, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, и суд не смог прийти к выводу, что за указанный период по данному делу восстановлена социальная справедливость, и к выводу об исправлении осужденного», — сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

В ведомстве отметили, что ходатайство было подано как частная жалоба адвокатов.

Напомним, 46-летний бизнесмен из Астаны Кайрат Жамалиев был осужден на 13 лет с конфискацией имущества по нескольким статьям по обвинению в избиении Алиби Жумагулова. Истязания бизнесмен заснял на камеру сотового телефона, а запись позже отправил родителям пострадавшего. После того как кадры попали в Интернет, дело получило широкий общественный резонанс. В мае 2017 года Верховный суд РК с учетом мнения Алиби Жумагулова снизил срок наказания Кайрату Жамалиеву с десяти до семи лет. В августе 2017 года прокуроры Алматинской области провели внезапный обход в колонии общего режима, где отбывает наказание Кайрат Жамалиев. Причиной проверки стали сообщения о VIP-камере, в которой отбывает наказание бизнесмен. Позже в отношении сотрудников ДУИС возбудили досудебное производство.

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