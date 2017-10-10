Источник опроверг появление нового маньяка в Битцевском парке

По предварительным данным, мужчина и женщина, чьи тела обнаружили на территории парка, были убиты во время пьяной драки. В их крови найдено большое количество алкоголя. Ведется розыск подозреваемого.

Ранее, 4 октября, стало известно об обнаружении в Битцевском лесу останков двоих человек — мужчины и женщины.

Вечером 3 октября за супермаркетом на улице Миклухо-Маклая были найдены отрезанные ноги, которые, как выяснилось позже, принадлежали мужчине. Утром следующего дня в парке появилось тело женщины, забитой до смерти ножом.

В СМИ и социальных сетях появились предположения, что в парке может орудовать маньяк. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.