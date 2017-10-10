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15:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Источник опроверг появление нового маньяка в Битцевском парке

Информация о появлении нового маньяка в Битцевском лесу не подтвердилась. Об этом во вторник, 10 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина и женщина, чьи тела обнаружили на территории парка, были убиты во время пьяной драки. В их крови найдено большое количество алкоголя. Ведется розыск подозреваемого.

Ранее, 4 октября, стало известно об обнаружении в Битцевском лесу останков двоих человек — мужчины и женщины.

Вечером 3 октября за супермаркетом на улице Миклухо-Маклая были найдены отрезанные ноги, которые, как выяснилось позже, принадлежали мужчине. Утром следующего дня в парке появилось тело женщины, забитой до смерти ножом.

В СМИ и социальных сетях появились предположения, что в парке может орудовать маньяк. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

С 1992 по 2006 год в Битцевском лесу совершал убийства Александр Пичушкин, получивший прозвище Битцевский маньяк. Среди его жертв — 46 мужчин и 3 женщины. Он отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова».

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