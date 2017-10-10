Источник опроверг появление нового маньяка в Битцевском парке
Информация о появлении нового маньяка в Битцевском лесу не подтвердилась. Об этом во вторник, 10 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Информация о появлении нового маньяка в Битцевском лесу не подтвердилась. Об этом во вторник, 10 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчина и женщина, чьи тела обнаружили на территории парка, были убиты во время пьяной драки. В их крови найдено большое количество алкоголя. Ведется розыск подозреваемого.
Вечером 3 октября за супермаркетом на улице
В СМИ и социальных сетях появились предположения, что в парке может орудовать маньяк. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.
С 1992 по 2006 год в Битцевском лесу совершал убийства Александр Пичушкин, получивший прозвище Битцевский маньяк. Среди его жертв — 46 мужчин и 3 женщины. Он отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова».