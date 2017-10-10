Два работника пострадали на предприятии в Лыскове Нижегородской области, спустившись в колодец

Согласно информации, 9 октября 55-летний оператор очистных сооружений и 51-летний слесарь-ремонтник проводили работы по очистке слива распределительного колодца отстойников.

Для того, чтобы вытащить застрявший в колодце пожарный рукав, мужчины спустились вглубь колодца. Чуть позже там мужчины были обнаружены без сознания. Коллеги пострадавших на производстве вызвали скорую помощь, а прибывшие медики доставили мужчин в больницу города Лысково.

По уточненной информации, по состоянию на сегодняшний день один из мужчин находится в состоянии комы, а другой уже пришел в сознание.