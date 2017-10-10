Четверых погибших при пожаре на НПЗ в Нижегородской области опознают по ДНК-анализу
Медики проведут сравнительный анализ ДНК погибших при пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Кстовском районе Нижегородской области и их родных.
Медики проведут сравнительный анализ ДНК погибших при пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Кстовском районе Нижегородской области и их родных.
«Родственники дали согласие на идентификацию четырех погибших работников. В конце прошлой недели были взяты необходимые анализы», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
Собеседник агентства отметил, что администрация района окажет помощь в организации похорон погибших, также будет выплачена материальная компенсация.
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В свою очередь в
«Предприятие также оплатит организацию похорон», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что при проведении ремонтных работ 5 октября на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории предприятия произошло возгорание.
В результате пожара погибли 4 рабочих субподрядной организации — ООО «Комплексмонтаж». Предварительно, они выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар.
В 17:00 мск пожарные подразделения локализовали возгорание на площади 900 к.м., полностью последствия пожара были ликвидированы в 19:07 мск.
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По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).