Четверых погибших при пожаре на НПЗ в Нижегородской области опознают по ДНК-анализу

«Родственники дали согласие на идентификацию четырех погибших работников. В конце прошлой недели были взяты необходимые анализы», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе администрации Кстовского района во вторник.

Собеседник агентства отметил, что администрация района окажет помощь в организации похорон погибших, также будет выплачена материальная компенсация.

В пресс-службе напомнили, что финансовую помощь семьям жертв пожара окажет правительство Нижегородской области — до 100 тыс. на одного человека.

В свою очередь в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что каждой семье погибших от предприятия будет выделено по 500 тыс. рублей.

«Предприятие также оплатит организацию похорон», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что при проведении ремонтных работ 5 октября на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории предприятия произошло возгорание.

В результате пожара погибли 4 рабочих субподрядной организации — ООО «Комплексмонтаж». Предварительно, они выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар.

В 17:00 мск пожарные подразделения локализовали возгорание на площади 900 к.м., полностью последствия пожара были ликвидированы в 19:07 мск.

В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» говорили, что пожар произошел из-за нарушения подрядчиком правил безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены производственные объекты завода, нет, производство идет в штатном режиме.