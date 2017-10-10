В Прикамье под завалами разрушенного из-за хлопка газа дома ищут мужчину

Источник: РИА Новости

Во вторник в частном одноэтажном доме в селе Плишкари Еловского района Пермского края произошел хлопок газовоздушной смеси. Травмы получили три жильца, среди них детей нет, погибла одна женщина, ее личность устанавливается.

«Предположительно, еще один житель дома может находиться под завалами. Жизни и здоровью остальных жильцов ничто не угрожает», — сказал представитель ведомства.