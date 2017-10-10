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16:01 (мск), источник: Новый Калининград

В Гусеве от удара током погиб рабочий, возбуждено уголовное дело

Черняховским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СК.

Источник: Новый Калининград

Из материалов уголовного дела следует, что 7 сентября текущего года рабочие одного из муниципальных унитарных предприятий производили ремонтные работы черепичной кровли одного из жилых домов по улице Луговой в городе Гусеве. Для ремонта крыши была задействована автовышка, в ходе маневрирования которой водитель допустил касание стрелы автовышки с проводом электропередачи. В результате 51-летний рабочий, находившийся в люльке автовышки, оказавшейся под напряжением, получил электротравму и погиб на месте происшествия.

В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, в том числе техническая, по завершению производства которых будет сделан вывод о степени виновности должностных лиц предприятия в произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.

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