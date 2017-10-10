В Гусеве от удара током погиб рабочий, возбуждено уголовное дело

Из материалов уголовного дела следует, что 7 сентября текущего года рабочие одного из муниципальных унитарных предприятий производили ремонтные работы черепичной кровли одного из жилых домов по улице Луговой в городе Гусеве. Для ремонта крыши была задействована автовышка, в ходе маневрирования которой водитель допустил касание стрелы автовышки с проводом электропередачи. В результате 51-летний рабочий, находившийся в люльке автовышки, оказавшейся под напряжением, получил электротравму и погиб на месте происшествия.