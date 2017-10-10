В Узбекистан пытались незаконно ввезти золотые украшения на полмиллиарда сумов

Источник: Podrobno.uz

При досмотре верхней одежды И. Курбоновой (имя и фамилия изменены), прилетевшей из Турции, было обнаружено несколько полиэтиленовых свертков, спрятанных в карманах. В свертках оказалось более 2,5 кг золотых украшений, не указанных в таможенной декларации и не названных во время устного опроса таможенниками.

При помощи такой махинации Ирода пыталась скрытно ввезти в нашу страну 254 пары серег, 253 кольца, 26 кулонов, 19 цепочек и 3 браслета. По предварительным подсчетам, общая стоимость этих золотых украшений превысила 560 миллионов сумов. На данный момент по этому факту ведутся таможенная проверка и процесс дознания.