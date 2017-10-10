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15:31 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистан пытались незаконно ввезти золотые украшения на полмиллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова таможенниками была пресечена попытка незаконного ввоза золотых украшений на территорию нашей страны, сообщает УзА.

Источник: Podrobno.uz

При досмотре верхней одежды И. Курбоновой (имя и фамилия изменены), прилетевшей из Турции, было обнаружено несколько полиэтиленовых свертков, спрятанных в карманах. В свертках оказалось более 2,5 кг золотых украшений, не указанных в таможенной декларации и не названных во время устного опроса таможенниками.

При помощи такой махинации Ирода пыталась скрытно ввезти в нашу страну 254 пары серег, 253 кольца, 26 кулонов, 19 цепочек и 3 браслета. По предварительным подсчетам, общая стоимость этих золотых украшений превысила 560 миллионов сумов. На данный момент по этому факту ведутся таможенная проверка и процесс дознания.

Следует отметить, что с начала года таможенниками совместно с представителями других правоохранительных органов в международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова выявлено более 90 нарушений таможенных правил и предотвращен незаконный ввоз золотых и ювелирных украшений весом 30 килограммов на сумму почти 1,8 миллиарда сумов.

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 В Узбекистан пытались незаконно ввезти золотые украшения на полмиллиарда сумов
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