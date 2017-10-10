В Островецком районе пропавший мужчина найден мертвым в пожарном водоеме

Поздним вечером 23 сентября из агроусадьбы в Островецком районе 53-летний житель соседней деревни направился к себе домой, однако до жилища не дошел. На следующий день супруга написала заявление о его безвестном исчезновении. «Сотрудники милиции и следователи установили, что в агроусадьбе отмечалось торжество, мужчина вместе с супругой находился там в качестве гостя. Около 23.00 он оставил жену и отправился домой, — рассказал Сергей Шершеневич. — Был проведен осмотр агроусадьбы и строений на ее территории, обследована местность в направлении дома пропавшего и само место жительства. Проведен ряд иных следственных действий, оперативно-разыскных и поисковых мероприятий, которые результата не принесли».