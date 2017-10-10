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15:29 (мск), источник: БЕЛТА

В Островецком районе пропавший мужчина найден мертвым в пожарном водоеме

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе пропавший в сентябре мужчина найден мертвым в пожарном водоеме, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Источник: БЕЛТА

Поздним вечером 23 сентября из агроусадьбы в Островецком районе 53-летний житель соседней деревни направился к себе домой, однако до жилища не дошел. На следующий день супруга написала заявление о его безвестном исчезновении. «Сотрудники милиции и следователи установили, что в агроусадьбе отмечалось торжество, мужчина вместе с супругой находился там в качестве гостя. Около 23.00 он оставил жену и отправился домой, — рассказал Сергей Шершеневич. — Был проведен осмотр агроусадьбы и строений на ее территории, обследована местность в направлении дома пропавшего и само место жительства. Проведен ряд иных следственных действий, оперативно-разыскных и поисковых мероприятий, которые результата не принесли».

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По истечении десяти суток с момента подачи заявления об исчезновении мужчины Островецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело (п. 2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси).

Вечером 7 октября в органы внутренних дел поступило сообщение от родственника владельца агроусадьбы, который проинформировал об обнаружении в пожарном водоеме на территории комплекса тела человека. «Прибывшие следователи, сотрудники милиции и эксперты извлекли из воды тело мужчины, которым оказался разыскиваемый. При осмотре видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Для установления непосредственной причины смерти управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области проводит судебно-медицинскую экспертизу. По месту жительства и работы погибший характеризуется положительно. Основная версия его гибели — несчастный случай», — проинформировал Сергей Шершеневич.

Проверка по данному факту продолжается. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего следователи установят причины и условия их возникновения для предупреждения повторения подобных трагедий.

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