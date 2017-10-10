Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Кто из известных бизнесменов придерживается вегетарианства (фото)
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа о санкциях к РФ
Предложение главы Чехии заплатить за Крым вызвало аплодисменты
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Утяшева показала в Вероне платье с глубоким декольте - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
16:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Минивэн перевернул грузовик на трассе под Челябинском

Семь пострадавших, виновник — в розыске.

7 человек были отправлены на больничные койки после ДТП на объездной дороге под Челябинском. Утром 10 октября на 27-м километре трассы «Западный обход Челябинска» микроавтобус Honda с пассажирами столкнулся с грузовиком, передает «Уралинформбюро».

По словам очевидцев, в минивэне с иностранными номерами ехали граждане Киргизии. На место ДТП прибыли 4 бригады скорой помощи, пострадавших доставили в две челябинские клиники.

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД РФ по Южному Уралу, по предварительным данным, в происшествии виноват водитель микроавтобуса. С места аварии мужчина скрылся и сейчас он объявлен в розыск.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Названы самые популярные профессии в российских колледжах
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Вода, банки и голоса в голове. Скончался целитель Аллан Чумак
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Сыгравший Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Суд заочно арестовал Вячеслава Мальцева
Спорт
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки» Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу»
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь