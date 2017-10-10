Минивэн перевернул грузовик на трассе под Челябинском

7 человек были отправлены на больничные койки после ДТП на объездной дороге под Челябинском. Утром 10 октября на 27-м километре трассы «Западный обход Челябинска» микроавтобус Honda с пассажирами столкнулся с грузовиком, передает «Уралинформбюро».

По словам очевидцев, в минивэне с иностранными номерами ехали граждане Киргизии. На место ДТП прибыли 4 бригады скорой помощи, пострадавших доставили в две челябинские клиники.