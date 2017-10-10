Истории спасения ребенка из Гренфелл-тауэр на самом деле не было?

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История с выброшенным из окна ребенком стала одним из самых драматичных эпизодов пожара в жилой высотке Гренфелл-тауэр на западе Лондона, случившегося этим летом, в котором погибли почти 80 человек. Однако, как показало расследование Би-би-си, эта история вполне может оказаться выдумкой.

Эта история попала в новостные выпуски по всему миру. Однако в записях полиции и скорой помощи она никак не фигурирует. А эксперты сомневаются, что такое вообще физически возможно.

Ни один из предполагаемых свидетелей случившегося не согласился снова говорить об этом перед камерой.

Журналисты телепрограммы Би-би-си Newsnight выяснили, что первое упоминание эпизода с младенцем появилось 14 июня в 10:08, когда пожарные все еще боролись с огнем.

Информационное агентство Пресс Ассошиэйшн опубликовало твит со ссылкой на интервью с некой Самирой Ламрани.

Она рассказала, что видела «на девятом или десятом этаже» женщину, которая выбросила ребенка из окна, а внизу его поймал мужчина.

Твит подхватили СМИ по всей Великобритании, в том числе и Би-би-си.

История спасенного ребенка была одной из немногих счастливых историй той ночи | Источник: Reuters

Журналисты Newsnight попытались снова выйти на связь с Ламрани, но она отказалась от интервью.

Я плохо помню ту ночь и не хочу говорить об этом Самира Ламрани Очевидица произошедшего

Другим свидетелем, на слова которого ссылались СМИ, оказался ведущий и архитектор Джордж Кларк. В день пожара он рассказал в эфире Newsnight, что видел мужчину, который поймал ребенка, выброшенного из окна восьмого этажа.

От повторного интервью Кларк тоже отказался, заявив, что «это спорная болезненная ситуация для многих людей».

16 июня, спустя два дня после пожара, драматичный рассказ о похожем инциденте появился в газете Sun. Его пересказало множество других изданий.

Sun опубликовала фото мужчины с маленькой девочкой на руках. В газете он фигурировал под именем Пэт. В статье говорилось, что фотографии были сделаны сразу после того, как Пэт якобы поймал четырехлетнюю девочку, сброшенную с четвертого этажа.

Как удалось выяснить Би-би-си, на фото был другой человек. Его имя — Олувасун Талаби, на руках он держал собственную дочь. Семье удалось выбраться из горящего здания, спустившись с 14 этажа.

Тем не менее, в кварталах по соседству все еще верят в чудесную историю спасения.

Местные жители утверждают, что не сомневаются в подлинности случившегося, хотя сами не видели, как это происходило.

Newsnight попыталась связаться со всеми, кто говорил, что видел, как ребенок был выброшен и пойман. В случае с некоторыми предполагаемыми свидетелями нет никаких доказательств, что эти люди вообще существуют. Из тех же, кого удалось разыскать, никто не согласился говорить на камеру.

Джоди Мартин говорит, что видел женщину, которая держала ребенка снаружи окна, чтобы тот не задохнулся | Источник: Русская служба Би-би-си

Джоди Мартин, один из жителей района, предложил свою версию того, как родилась история о ребенке. Он оказался у горящей башни около часа ночи, почти одновременно с первыми пожарными командами.

Он рассказал, что тогда его внимание привлекло происходящее на третьем или четвертом этаже.

У окна стояла женщина афрокарибской внешности с ребенком на руках Джоди Мартин Житель района, в котором произошел пожар

«Это был скорее младенец. Все заволокло дымом, так что женщина просто пыталась не задохнуться. Женщина стояла на уступе, свесившись из окна, и держала ребенка на вытянутых руках», — объясняет очевидец.

По словам Джоди, было ясно, что женщина не собирается выбрасывать ребенка, потому что спасатели были совсем рядом. Больше походило на то, что она старается сделать так, чтобы ребенок не задохнулся угарным газом.

Психологи утверждают, что в ситуациях, когда все происходит очень быстро, люди часто видят только одно событие, но додумывают, что произошло после.

В этом нет никакого подлога, просто так человек формирует воспоминания.

По словам экспертов, человеческая память не похожа на видеопленку. В лучшем случае это сборка отрывистых и неполных сообщений.

Жители района верят, что история про спасение ребенка подлинная | Источник: AFP 2017

Есть и другие причины скептически относиться к истории с ребенком. Медики утверждают, что падение навредило бы не только малышу, но и человеку, который его поймал.

Объект, сброшенный с высоты пятого этажа, или 15 метров, будет лететь со скоростью 17,15 м/c (61,73 км/ч).

С высоты десятого этажа, или 30 метров, объект полетит уже со скоростью 24,25 м/c (87,3 км/ч).

Любое падение ребенка с высоты выше одного этажа привело бы к серьезным повреждениям вне зависимости от того, поймали его или нет, говорит доктор Ден Магнус из Королевской детской больницы в Бристоле.

«Я бы с недоверием относился к рассказу о том, что ребенок упал с большой высоты, человек на земле его поймал и остался невредимым. Это очень сложно представить», — объясняет врач.

Если бы такое случилось, определенно у полиции или скорой помощи нашлись бы записи по этому поводу.

По данным Newsnight, ни полиции, ни скорой помощи ничего не известно о подобном эпизоде.

И ни у одного ребенка, спасенного при пожаре в Гренфелл-тауэр, не было травм, которые могли бы быть получены при падении.

Полиция Лондона четко заявила, что никакой информации о подобном инциденте у нее нет.

О некоторых событиях невозможно говорить определенно. Все, что могут сделать журналисты в этом случае, — искать свидетелей и тщательно исследовать доказательства.

Ничто из этого не подтверждает, что этот волшебный эпизод действительно произошел во время пожара. Доказательства указывают как раз на обратное.