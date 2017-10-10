Истории спасения ребенка из Гренфелл-тауэр на самом деле не было?
После пожара в высотке
После пожара в высотке
История с выброшенным из окна ребенком стала одним из самых драматичных эпизодов пожара в жилой высотке
Эта история попала в новостные выпуски по всему миру. Однако в записях полиции и скорой помощи она никак не фигурирует. А эксперты сомневаются, что такое вообще физически возможно.
Журналисты телепрограммы
Информационное агентство Пресс Ассошиэйшн опубликовало твит со ссылкой на интервью с некой Самирой Ламрани.
Она рассказала, что видела «на девятом или десятом этаже» женщину, которая выбросила ребенка из окна, а внизу его поймал мужчина.
Твит подхватили СМИ по всей Великобритании, в том числе и
Журналисты Newsnight попытались снова выйти на связь с Ламрани, но она отказалась от интервью.
Я плохо помню ту ночь и не хочу говорить об этом
Другим свидетелем, на слова которого ссылались СМИ, оказался ведущий и архитектор Джордж Кларк. В день пожара он рассказал в эфире Newsnight, что видел мужчину, который поймал ребенка, выброшенного из окна восьмого этажа.
От повторного интервью Кларк тоже отказался, заявив, что «это спорная болезненная ситуация для многих людей».
16 июня, спустя два дня после пожара, драматичный рассказ о похожем инциденте появился в газете Sun. Его пересказало множество других изданий.
Sun опубликовала фото мужчины с маленькой девочкой на руках. В газете он фигурировал под именем Пэт. В статье говорилось, что фотографии были сделаны сразу после того, как Пэт якобы поймал четырехлетнюю девочку, сброшенную с четвертого этажа.
Как удалось выяснить
Тем не менее, в кварталах по соседству все еще верят в чудесную историю спасения.
Newsnight попыталась связаться со всеми, кто говорил, что видел, как ребенок был выброшен и пойман. В случае с некоторыми предполагаемыми свидетелями нет никаких доказательств, что эти люди вообще существуют. Из тех же, кого удалось разыскать, никто не согласился говорить на камеру.
Джоди Мартин, один из жителей района, предложил свою версию того, как родилась история о ребенке. Он оказался у горящей башни около часа ночи, почти одновременно с первыми пожарными командами.
Он рассказал, что тогда его внимание привлекло происходящее на третьем или четвертом этаже.
У окна стояла женщина афрокарибской внешности с ребенком на руках
«Это был скорее младенец. Все заволокло дымом, так что женщина просто пыталась не задохнуться. Женщина стояла на уступе, свесившись из окна, и держала ребенка на вытянутых руках», — объясняет очевидец.
По словам Джоди, было ясно, что женщина не собирается выбрасывать ребенка, потому что спасатели были совсем рядом. Больше походило на то, что она старается сделать так, чтобы ребенок не задохнулся угарным газом.
В этом нет никакого подлога, просто так человек формирует воспоминания.
По словам экспертов, человеческая память не похожа на видеопленку. В лучшем случае это сборка отрывистых и неполных сообщений.
Есть и другие причины скептически относиться к истории с ребенком. Медики утверждают, что падение навредило бы не только малышу, но и человеку, который его поймал.
Объект, сброшенный с высоты пятого этажа, или 15 метров, будет лететь со скоростью 17,15 м/c (61,73 км/ч).
С высоты десятого этажа, или 30 метров, объект полетит уже со скоростью 24,25 м/c (87,3 км/ч).
Любое падение ребенка с высоты выше одного этажа привело бы к серьезным повреждениям вне зависимости от того, поймали его или нет, говорит доктор Ден Магнус из Королевской детской больницы в Бристоле.
«Я бы с недоверием относился к рассказу о том, что ребенок упал с большой высоты, человек на земле его поймал и остался невредимым. Это очень сложно представить», — объясняет врач.
Если бы такое случилось, определенно у полиции или скорой помощи нашлись бы записи по этому поводу.
И ни у одного ребенка, спасенного при пожаре в
Полиция Лондона четко заявила, что никакой информации о подобном инциденте у нее нет.
О некоторых событиях невозможно говорить определенно. Все, что могут сделать журналисты в этом случае, — искать свидетелей и тщательно исследовать доказательства.
Ничто из этого не подтверждает, что этот волшебный эпизод действительно произошел во время пожара. Доказательства указывают как раз на обратное.