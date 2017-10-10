В Воронежской области на железнодорожных рельсах обнаружили тело мужчины

Тело мужчины обнаружили на 756 км пикета № 3 перегона Подгорное — Перевальное во вторник, 10 октября. По предварительным данным, погибшего сбил поезд, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

ЧП случилось в 11:36. На вид погибшему мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установили. Обстоятельства произошедшего выясняются.