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16:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области на железнодорожных рельсах обнаружили тело мужчины

По предварительным данным, погибшего сбил поезд.

Тело мужчины обнаружили на 756 км пикета № 3 перегона Подгорное — Перевальное во вторник, 10 октября. По предварительным данным, погибшего сбил поезд, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

ЧП случилось в 11:36. На вид погибшему мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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