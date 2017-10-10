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16:40 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи на горном серпантине перевернулся грузовик

В Сочи на дороге между поселками Дагомыс и Лоо 10 октября перевернулся большегруз с прицепом.

По словам очевидцев, водитель фуры не справился с управлением на одном из поворотов горного серпантина. Машина перевернулась и упала в кювет.

«По предварительным данным, в аварии никто не пострадал», — сообщили порталу Юга.ру в управлении здравоохранения администрации курорта.

ДТП стало причиной двухкилометровой пробки в сторону Сочи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщали Юга.ру, в сочинском поселке Дагомыс 2 августа большегруз с прицепом врезался в магазин.

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