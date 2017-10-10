В Сочи на горном серпантине перевернулся грузовик
В Сочи на дороге между поселками Дагомыс и Лоо 10 октября перевернулся большегруз с прицепом.
В Сочи на дороге между поселками Дагомыс и Лоо 10 октября перевернулся большегруз с прицепом.
По словам очевидцев, водитель фуры не справился с управлением на одном из поворотов горного серпантина. Машина перевернулась и упала в кювет.
«По предварительным данным, в аварии никто не пострадал», — сообщили порталу Юга.ру в управлении здравоохранения администрации курорта.
ДТП стало причиной двухкилометровой пробки в сторону Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в сочинском поселке Дагомыс 2 августа большегруз с прицепом врезался в магазин.