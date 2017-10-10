Два пилота разбившегося в Сирии Су-24 были из Черняховска

Источник: Клопс.ru

Юрий Медведков и Юрий Копылов управляли Су-24. Они жили в Черняховске. У пилота Юрия Медведкова двое детей — сын и дочь. У штурмана Юрия Копылова — беременная жена. Он родом из Воронежа. Сейчас к жёнам погибших выехало командование.

В социальных сетях знакомые выражают соболезнования родственникам погибших пилотов. «Черняховск скорбит. Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить боль потери, но трудно представить, есть ли на земле такие слова вообще. Светлая и вечная память погибшим ребятам», — написали в сообществе «Новый Черняховск» на сайте «ВКонтакте».