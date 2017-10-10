Два пилота разбившегося в Сирии Су-24 были из Черняховска
Оба лётчика разбившегося в Сирии Су-24 были из Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщили знакомые погибших.
Оба лётчика разбившегося в Сирии Су-24 были из Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщили знакомые погибших.
Юрий Медведков и Юрий Копылов управляли Су-24. Они жили в Черняховске. У пилота Юрия Медведкова двое детей — сын и дочь. У штурмана Юрия Копылова — беременная жена. Он родом из Воронежа. Сейчас к жёнам погибших выехало командование.
В социальных сетях знакомые выражают соболезнования родственникам погибших пилотов. «Черняховск скорбит. Хотелось бы найти слова, чтобы хоть
10 октября при совершении разгона на взлёт с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы