Кубанское следствие огласило результаты экспертиз по делу «краснодарских каннибалов»

Раннее по месту жительства супругов Бакшеевых был проведен обыск.

В помещении общежития авиационного училища обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе, в подвале и на прилегающей территории нашли останки тела женщины, на кухне изъяли фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения.

Были назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

В то время, пока специалисты выполняли свою работу, вся эта история стала обрастать множеством слухов.

Во-первых, СМИ принялись писать, что супруги Дмитрий и Наталья являются классическими представителями каннибализма и на их счету десятки жертв. Якобы, семья людоедов орудовала на территории всего Краснодарского края чуть ли не 20 лет.

— В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений, — сообщало СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во-вторых, стала появляться информация о том, что Наталья Бакшеева пыталась сбывать мясо человеческого происхождения в один из краснодарских пунктов общественного питания. Комментировать эту ситуацию пришлось департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона:

— Любая продукция животного происхождения, в том числе используемая как сырье для производства блюд в предприятиях общественного питания, обязана сопровождаться ветеринарными документами. Товарные накладные, в которых зафиксированы все перемещения как сырья, так и готовой продукции, должны храниться на предприятии 25 лет.

И, наконец, в-третьих, издания, пытающиеся поднять свои рейтинги за счет резонансного преступления, использовали в своих материалах фейковую информацию из социальных сетей о том, что все изъятые фрагменты пищи и замороженные мясные части оказались говядиной, кошатиной и т. д. (то есть животного происхождения).

Для того, чтобы разобраться, на какой стадии на данный момент находится расследование уголовного дела редакция «НК» обратилась в пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Старший помощник руководителя Наталья Смяцкая пояснила следующее:

— По предварительным выводам специалистов, сделанным по итогам проведенных исследований, изъятые образцы принадлежат одному конкретному человеку.

Напомним, что вся история началась с обнаружения рабочими, которые вели дорожный ремонт, потерянного Бакшеевым мобильного телефона. В нем нашли страшное селфи Дмитрия с частями человеческой плоти.

Мужчину задержали, затем задержали и его супругу Наталью. По предварительной версии 8 сентября мужчина вместе со своей супругой находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло. Они распивали спиртные напитки со своей будущей жертвой. С 35-летней женщиной семья познакомилась в тот же день. В процессе употребления между ними произошел конфликт. Супруги убили женщину. Мужчина расчленил её тело. Некоторые фрагменты были оставлены на месте совершения преступления, некоторые супруги забрали с собой.

Исходя из официального комментария краевого следственного управления, все изъятые в общежитии фрагменты и останки принадлежат этой женщине. Получается, что фрагменты пищи и замороженные мясные части также были человеческого происхождения. Следовательно, супруги вполне могли являться каннибалами.

Но так как все эксперты сделали вывод, что все образцы принадлежат одному человеку, говорить о том, что Бакшеевы причастны к серии убийств, пока явно рано.

Что послужило причиной совершения ими подобного преступления предстоит установить в ходе следствия.

На данный момент известно, что у Натальи могли иметься психологические отклонения. Друг детства Бакшеева, которого также проверяли на причастность к делу, рассказывал своему адвокату, что супруга Дмитрия неоднократно проявляла агрессию по отношению к мужу.