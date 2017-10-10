Кубанское следствие огласило результаты экспертиз по делу «краснодарских каннибалов»
Краснодар. 10 октября — Новая Кубань. Расследование резонансного уголовного дела по факту убийства и расчленения женщины в Краснодаре находится в активной стадии.
Краснодар. 10 октября — Новая Кубань. Расследование резонансного уголовного дела по факту убийства и расчленения женщины в Краснодаре находится в активной стадии.
Раннее по месту жительства супругов Бакшеевых был проведен обыск.
В помещении общежития авиационного училища обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе, в подвале и на прилегающей территории нашли останки тела женщины, на кухне изъяли фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения.
Были назначены
В то время, пока специалисты выполняли свою работу, вся эта история стала обрастать множеством слухов.
— В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений, — сообщало СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
— Любая продукция животного происхождения, в том числе используемая как сырье для производства блюд в предприятиях общественного питания, обязана сопровождаться ветеринарными документами. Товарные накладные, в которых зафиксированы все перемещения как сырья, так и готовой продукции, должны храниться на предприятии 25 лет.
И, наконец,
Для того, чтобы разобраться, на какой стадии на данный момент находится расследование уголовного дела редакция «НК» обратилась в
— По предварительным выводам специалистов, сделанным по итогам проведенных исследований, изъятые образцы принадлежат одному конкретному человеку.
Напомним, что вся история началась с обнаружения рабочими, которые вели дорожный ремонт, потерянного Бакшеевым мобильного телефона. В нем нашли страшное селфи Дмитрия с частями человеческой плоти.
Мужчину задержали, затем задержали и его супругу Наталью. По предварительной версии 8 сентября мужчина вместе со своей супругой находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло. Они распивали спиртные напитки со своей будущей жертвой. С 35-летней женщиной семья познакомилась в тот же день. В процессе употребления между ними произошел конфликт. Супруги убили женщину. Мужчина расчленил её тело. Некоторые фрагменты были оставлены на месте совершения преступления, некоторые супруги забрали с собой.
Исходя из официального комментария краевого следственного управления, все изъятые в общежитии фрагменты и останки принадлежат этой женщине. Получается, что фрагменты пищи и замороженные мясные части также были человеческого происхождения. Следовательно, супруги вполне могли являться каннибалами.
Но так как все эксперты сделали вывод, что все образцы принадлежат одному человеку, говорить о том, что Бакшеевы причастны к серии убийств, пока явно рано.
Что послужило причиной совершения ими подобного преступления предстоит установить в ходе следствия.
На данный момент известно, что у Натальи могли иметься психологические отклонения. Друг детства Бакшеева, которого также проверяли на причастность к делу, рассказывал своему адвокату, что супруга Дмитрия неоднократно проявляла агрессию по отношению к мужу.
Предполагается, что в их паре она занимала доминирующее положение. Бакшеев ранее имел судимость и отбывал наказание в местах лишения свободы. На руке у него имеется татуировка, означающая по тюремным понятиям «опущенность». Друг Бакшеева отмечал странности в его поведении после того, как Дмитрий вышел на свободу. Известно, что фигурант дела болел сахарным диабетом. От него исходил неприятный запах, что обычно сигнализирует о запущенной форме. У Бакшеева также было тяжелое детство, он вырос в Пашковском микрорайоне. Среди своих у него была кличка «Демон».