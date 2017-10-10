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16:34 (мск), источник: РИА Новости

Под завалами разрушенного хлопком газа дома в Прикамье нашли тело мужчины

УФА, 10 окт — РИА Новости. Под завалами разрушенного из-за хлопка бытового газа дома в пермском селе найдено тело мужчины, сообщил РИА Новости представитель территориального центра медицины катастроф Пермского края.

Источник: РИА Новости

Ранее в краевом управлении СК сообщали, что под завалами может находиться мужчина, который пропал без вести. Его поиски велись несколько часов.

«Под обломками разрушенного здания найдено тело мужчины. Он жилец этого дома», — сообщил представитель территориального центра медицины катастроф.

Во вторник в частном одноэтажном доме в селе Плишкари Еловского района Пермского края произошел хлопок газовоздушной смеси. Травмы получили три жильца, погибла одна женщина, ее личность устанавливается.

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