Три человека пострадали на пожаре на газозаправке в Копейске

В Копейске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту возгорания оборудования на газозаправочной станции, в результате которого получили ожоги три человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

Инцидент произошел днем во вторник, 10 октября 2017 года на одной из автозаправочных станций города — загорелось газовое оборудование, в результате трое местных жителей получили ожоги различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области.