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16:44 (мск), источник: dostup1.ru

Три человека пострадали на пожаре на газозаправке в Копейске

Возбуждено уголовное дело.

В Копейске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту возгорания оборудования на газозаправочной станции, в результате которого получили ожоги три человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

Инцидент произошел днем во вторник, 10 октября 2017 года на одной из автозаправочных станций города — загорелось газовое оборудование, в результате трое местных жителей получили ожоги различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и должностных лиц, причастных к его совершению.

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