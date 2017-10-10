В Башкирии мошенники выманили у пенсионерки 190 тысяч рублей

По предварительной информации, женщина часто заказывала различные лекарства и биологически активные добавки в одной из фирм в другом городе. В сентябре ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что фирма должна ей компенсацию за некачественную продукцию. Выплаты составят примерно 500 тысяч рублей, только для того, чтобы получить компенсацию, пенсионерка должна оформить договор. Стоимостью 25 тысяч рублей. Аферист заверил ее в том, что эти деньги потом вернут вместе с компенсацией. Женщина пошла в банк и перевела требуемые средства на указанный счет. Вскоре потребовались еще деньги. В общей сложности, пенсионерка отдала мошенникам 190 тысяч рублей. Когда женщина в последний раз пришла в банк, менеджер насторожился, и, узнав историю пенсионерки, посоветовал ей обратиться в полицию. Сейчас стражи порядка ищут аферистов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.