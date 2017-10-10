Крупный пожар в Самаре: на улице Советской Армии полыхали сараи

По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила около 200 кв. метров. На место происшествия выезжали 22 огнеборца и 6 единиц техники. Огонь удалось потушить в 15:08. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.