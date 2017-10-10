Следствие рассказало о возглавленном Шакро Молодым криминальном мире России

Источник: РИА "Новости"

Об этом во вторник, 10 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Никулинского суда Москвы, где во вторник началось рассмотрение уголовного дела по существу.

Читайте также В следственном комитете брали щенками

«Фигуранты уголовного дела обвиняются в вымогательстве в составе организованной группы. После гибели так называемого вора в законе Аслана Усояна его место занял Калашов. В группе существовало отчисление в так называемый воровской общак. На основе четкого распределения ролей и субординации в организованной преступной группе Калашов распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и денежные средства», — говорится в обвинительном заключении.

Как ожидается, в ближайшее время сам Калашов, остальные фигуранты дела и их адвокаты выскажутся по существу предъявленного обвинения. По делу о вымогательстве проходят 14 граждан России в возрасте от 29 до 64 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Следствие считает, что обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательствами у столичных предпринимателей.

Читайте также Вождь в законе

В декабре 2015 года возле ресторана Elements произошла перестрелка. Участниками конфликта стали адвокат Эдуард Буданцев с коллегами, представлявшими интересы владелицы заведения Жанны Ким, а также Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец с охранниками, прибывшими по поручению Калашова (как полагает следствие — для вымогательства денег у женщины). В результате были убиты два человека, еще несколько участников инцидента получили ранения.