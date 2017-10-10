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16:59 (мск), источник: Интерфакс

Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — В авиакатастрофе на авиабазе Хмеймим в Сирии погибли летчики Балтийского флота, сообщили «Интерфаксу» в администрации города Черняховск.

«Мы уже имеем информацию, что в Сирии погиб экипаж из авиачасти, дислоцированной в Черняховске. Оба офицера служили в 72-й гвардейской авиационной Новгородско-Клайпедской Краснознаменной имени маршала авиации И. И. Борзова базе Балтфлота», — заявил собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во вторник утром в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что во вторник на аэродроме Хмеймим при взлете разбился российский самолет Су-24, экипаж погиб.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Его экипаж не успел катапультироваться. В Минобороны добавили, что разрушений на земле в результате происшествия нет.

«По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины», — заявили в российском военном ведомстве.

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