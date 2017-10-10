Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — В авиакатастрофе на авиабазе Хмеймим в Сирии погибли летчики Балтийского флота, сообщили «Интерфаксу» в администрации города Черняховск.
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — В авиакатастрофе на авиабазе Хмеймим в Сирии погибли летчики Балтийского флота, сообщили «Интерфаксу» в администрации города Черняховск.
«Мы уже имеем информацию, что в Сирии погиб экипаж из авиачасти, дислоцированной в Черняховске. Оба офицера служили в 72-й гвардейской авиационной
Во вторник утром в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что во вторник на аэродроме Хмеймим при взлете разбился российский самолет Су-24, экипаж погиб.
«По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины», — заявили в российском военном ведомстве.