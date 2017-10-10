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16:52 (мск), источник: УралПолит.ру

​Росгвардия и полиция задержали двух наркодилеров в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. Бойцы Росгвардии и полицейские задержали двух подозреваемых в торговле наркотиками в Нижнем Тагиле. Изъят почти килограмм зелья.

В ходе спецоперации в районе торгового комплекса недалеко от поселка Старатель Нижнего Тагила наряд ДПС остановил такси «Лада — Калина», в которой находился подозреваемый в наркоторговле. Оперативники МВД и бойцы Росгвардии задержали пассажира, сообщает пресс-служба Уральского округа войск нацгвардии РФ.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели салон автомашины. В кармане пиджака задержанного, который лежал на заднем сиденье автомобиля полицейские обнаружили три полиэтиленовых пакета с указанием веса: два пакета по 100 граммов и один массой 150 граммов.

На съемной квартире, где проживал злоумышленник, сотрудники полиции в ходе обыска обнаружили еще несколько подготовленных к розничной реализации пакетиков, массой около пяти граммов наркотика и электронные весы.

Позже полицейские при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии задержали второго «оптовика» — 22-летнего уроженца города Волчанска. При себе у него был сверток зелья общей массой почти 445 граммов.

При обыске в съемной квартире задержанного сыщики изъяли около 30 граммов наркотика, электронные весы и пустые полимерные пакеты. Еще более 40 граммов сыщики обнаружили в тайниках, которые подозреваемый успел сделать до задержания.

Всего изъято почти 900 граммов «дури». Молодые люди ранее в поле зрения правоохранителей не попадали и сами не наркоманы. В отношении них возбужден ряд уголовных дел по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

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