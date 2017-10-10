Росгвардия и полиция задержали двух наркодилеров в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. Бойцы Росгвардии и полицейские задержали двух подозреваемых в торговле наркотиками в Нижнем Тагиле. Изъят почти килограмм зелья.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. Бойцы Росгвардии и полицейские задержали двух подозреваемых в торговле наркотиками в Нижнем Тагиле. Изъят почти килограмм зелья.
В ходе спецоперации в районе торгового комплекса недалеко от поселка Старатель Нижнего Тагила наряд ДПС остановил такси «Лада — Калина», в которой находился подозреваемый в наркоторговле. Оперативники МВД и бойцы Росгвардии задержали пассажира, сообщает
Сотрудники
На съемной квартире, где проживал злоумышленник, сотрудники полиции в ходе обыска обнаружили еще несколько подготовленных к розничной реализации пакетиков, массой около пяти граммов наркотика и электронные весы.
Позже полицейские при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии задержали второго «оптовика» — 22-летнего уроженца города Волчанска. При себе у него был сверток зелья общей массой почти 445 граммов.
При обыске в съемной квартире задержанного сыщики изъяли около 30 граммов наркотика, электронные весы и пустые полимерные пакеты. Еще более 40 граммов сыщики обнаружили в тайниках, которые подозреваемый успел сделать до задержания.
Всего изъято почти 900 граммов «дури». Молодые люди ранее в поле зрения правоохранителей не попадали и сами не наркоманы. В отношении них возбужден ряд уголовных дел по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах.