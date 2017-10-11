В МЧС не исключают версию поджога «Темерника»
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сейчас в ведомстве рассматривают несколько версий крупного пожара, который произошел в Ростове на рынке «Темерник».
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сейчас в ведомстве рассматривают несколько версий крупного пожара, который произошел в Ростове на рынке «Темерник».
Среди возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности и поджог.
Напомним, в ночь с 8 на 9 октября в