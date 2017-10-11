В МЧС не исключают версию поджога «Темерника»

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября в Ростове-на-Дону сгорела часть крупного городского рынка «Темерник» — рынок «Восточный». Возгорание тушили 400 пожарных около 17 часов. Площадь пожара составила 6 тыс. кв м. Руководство рынка планирует восстановить торговые площади за три месяца и предоставить предпринимателям, чье имущество сгорело, новые бесплатные павильоны. Один из торговавших на рынке предпринимателей рассказал, что за несколько недель до пожара неизвестные распространяли листовки, призывающие торговцев сменить площадку.