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12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В МЧС не исключают версию поджога «Темерника»

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сейчас в ведомстве рассматривают несколько версий крупного пожара, который произошел в Ростове на рынке «Темерник».

Среди возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности и поджог.

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября в Ростове-на-Дону сгорела часть крупного городского рынка «Темерник» — рынок «Восточный». Возгорание тушили 400 пожарных около 17 часов. Площадь пожара составила 6 тыс. кв м. Руководство рынка планирует восстановить торговые площади за три месяца и предоставить предпринимателям, чье имущество сгорело, новые бесплатные павильоны. Один из торговавших на рынке предпринимателей рассказал, что за несколько недель до пожара неизвестные распространяли листовки, призывающие торговцев сменить площадку.

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