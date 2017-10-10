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17:04 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде задержан автомобилист, скрывшийся с места ДТП

В Волгограде решается вопрос о возбуждении сразу двух уголовных дел в отношении 29-летнего автомобилиста.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В выходные в микрорайоне поселка ГЭС он сбил пешехода, который переходил проезжую часть. Помощь пострадавшему автомобилист не оказал, с места ДТП скрылся. Найти виновника помогли очевидцы: они запомнили марку и госномер машины и сообщили данные полицейским. В ходе розыскных мероприятий нарушителя задержали в тот же день. Пострадавшего, им оказался 43-летний мужчина, доставили в больницу. Врачи диагностировали у него травмы головы, закрытый перелом правого предплечья, закрытый перелом правой голени.

Задержанный от прохождения медосвидетельствования отказался. Известно, что ранее его уже лишали прав за езду в нетрезвом виде. В настоящее время автомобилиста привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП.

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