В Волгограде задержан автомобилист, скрывшийся с места ДТП

В выходные в микрорайоне поселка ГЭС он сбил пешехода, который переходил проезжую часть. Помощь пострадавшему автомобилист не оказал, с места ДТП скрылся. Найти виновника помогли очевидцы: они запомнили марку и госномер машины и сообщили данные полицейским. В ходе розыскных мероприятий нарушителя задержали в тот же день. Пострадавшего, им оказался 43-летний мужчина, доставили в больницу. Врачи диагностировали у него травмы головы, закрытый перелом правого предплечья, закрытый перелом правой голени.