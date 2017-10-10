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17:23 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: В Красноярском крае украли мост

В Канском районе Красноярского края неизвестные украли бетонные плиты с моста, без которых конструкция бесполезна, передают Вести-Красноярск.

В результате десятки дачников теперь не могут добраться до своих участков. Как предположили в полиции, плиты, скорее всего, унесли, чтобы продать — за каждую можно выручить примерно две тысячи рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Завести уголовное дело по факту кражи пока нельзя. Сначала нужно определить, кто является владельцем конструкции. Муниципалитету он не принадлежит.

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