Видео: В Красноярском крае украли мост
В Канском районе Красноярского края неизвестные украли бетонные плиты с моста, без которых конструкция бесполезна, передают
В Канском районе Красноярского края неизвестные украли бетонные плиты с моста, без которых конструкция бесполезна, передают
В результате десятки дачников теперь не могут добраться до своих участков. Как предположили в полиции, плиты, скорее всего, унесли, чтобы продать — за каждую можно выручить примерно две тысячи рублей.
Завести уголовное дело по факту кражи пока нельзя. Сначала нужно определить, кто является владельцем конструкции. Муниципалитету он не принадлежит.