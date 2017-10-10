Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
«Дикая» обувь засветилась сразу на нескольких топовых показах мод
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Предложение главы Чехии заплатить за Крым вызвало аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:26 (мск), источник: РИА Новости

В Омской и Волгоградской областях выявили новые вспышки АЧС

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской и Волгоградской областей, сообщает ведомство.

Источник: РИА Новости

Так, в результате лабораторных исследований геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в двух личных подсобных хозяйствах в деревне Миролюбовка Москаленского района Омской области и в личном подсобном хозяйстве в городе Суровикино Суровикинского района Волгоградской области.

«В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Омской и Волгоградской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Трупы животных уничтожены, проведена дезинфекция мест кремации», — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омской и Волгоградской областях выявили новые вспышки АЧС
В Волгограде два человека погибли при пожаре в многоэтажке
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Вода, банки и голоса в голове. Скончался целитель Аллан Чумак
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Сыгравший Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Суд заочно арестовал Вячеслава Мальцева
Спорт
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки» Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу»
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь