В Омской и Волгоградской областях выявили новые вспышки АЧС

Источник: РИА Новости

Так, в результате лабораторных исследований геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в двух личных подсобных хозяйствах в деревне Миролюбовка Москаленского района Омской области и в личном подсобном хозяйстве в городе Суровикино Суровикинского района Волгоградской области.

«В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Омской и Волгоградской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Трупы животных уничтожены, проведена дезинфекция мест кремации», — говорится в сообщении.