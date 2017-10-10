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17:43 (мск), источник: Kazinform

Пропавшая 42-летняя женщина разыскивается в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жительница Алтынсаринского района Ольга Горбунова вышла из дома вечером 4 октября, с тех пор не вернулась, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Алтынсаринским районным отделом внутренних дел разыскивается Горбунова Ольга Николаевна 08.03.1975 г.р., которая 4 октября 2017 года в период с 19.30 до 21.30 часов ушла из дома, расположенного на территории бывшей турбазы «Лесная» в 4,5 км от поселка Бозбек, и не вернулась.

Приметы: рост 165−168 см, волосы прямые темные до плеч, глаза серо-зеленые, нос прямой, уши прилегающие, брови густые, лоб высокий.

Была одета в куртку светло-коричневого цвета, кофту кофейного цвета, шапку светло-коричневого цвета с блестками, брюки темно-зеленого цвета, галоши черного цвета. Ранее неоднократно уходила.

Всем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону 102.

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