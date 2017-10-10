Пропавшая 42-летняя женщина разыскивается в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жительница Алтынсаринского района Ольга Горбунова вышла из дома вечером 4 октября, с тех пор не вернулась, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жительница Алтынсаринского района Ольга Горбунова вышла из дома вечером 4 октября, с тех пор не вернулась, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Алтынсаринским районным отделом внутренних дел разыскивается Горбунова Ольга Николаевна
Приметы: рост 165−168 см, волосы прямые темные до плеч, глаза
Была одета в куртку
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