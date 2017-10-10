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17:50 (мск), источник: Kazinform

В Атырау ранен человек — пограничник защищался от нападения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Пограничник, ранивший человека в Атырау, защищался от нападения людей, пришедших на помощь браконьерам, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, инцидент произошел накануне вечером в пригородном поселке Дамба. Там пограничники заметили три лодки, следовавшие со стороны Каспийского моря.

Суда причалили к берегу, из них начали перекладывать мешки с рыбой в подошедший мотоцикл. В это время пограничники и попытались задержать браконьеров. Однако им на помощь подоспело около 30 жителей поселка, попытавшихся отбить браконьеров у военных.

Офицер сделал предупредительные выстрелы, но нападавших это не остановило.

«Защищаясь, офицер был вынужден произвести выстрелы в землю. Воспользовавшись возникшим замешательством, нарушители, возвращавшиеся с рыбалки, ушли по реке на лодках, мотоцикл также скрылся в неизвестном направлении. Чуть позже в одну из клиник Атырау обратился местный житель с касательным ранением ноги. В настоящее время проверяется его причастность к ночным событиям. По указанным фактам начато досудебное расследование, также проверяется законность применения оружия военнослужащим», — сообщил военный прокурор Западного региона Жанболат Аекенов.

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