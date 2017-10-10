В Атырау ранен человек — пограничник защищался от нападения

Суда причалили к берегу, из них начали перекладывать мешки с рыбой в подошедший мотоцикл. В это время пограничники и попытались задержать браконьеров. Однако им на помощь подоспело около 30 жителей поселка, попытавшихся отбить браконьеров у военных.

Офицер сделал предупредительные выстрелы, но нападавших это не остановило.



«Защищаясь, офицер был вынужден произвести выстрелы в землю. Воспользовавшись возникшим замешательством, нарушители, возвращавшиеся с рыбалки, ушли по реке на лодках, мотоцикл также скрылся в неизвестном направлении. Чуть позже в одну из клиник Атырау обратился местный житель с касательным ранением ноги. В настоящее время проверяется его причастность к ночным событиям. По указанным фактам начато досудебное расследование, также проверяется законность применения оружия военнослужащим», — сообщил военный прокурор Западного региона Жанболат Аекенов.