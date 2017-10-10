Останки пропавшего воронежца нашли спустя пять лет в подвале многоэтажки

По данным Следственного комитета, костные останки были обнаружены сотрудником управляющей компании при расчистке подвального помещения. После проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы стало известно, что они могут принадлежать 49-летнему местному жителю, который пропал в 2012 году, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
У его брата, который живет в многоэтажке неподалеку от 132-го дома, взяли необходимые образцы. Проведенные исследования подтвердили предположение правоохранителей. Как рассказывают знакомые погибшего мужчины, перед своим исчезновением он долго бродяжничал, нигде не работал и злоупотреблял спиртным.