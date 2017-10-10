Привокзальную площадь «Храброво» затапливает из-за отсутствия ливнёвок
Во время дождя на привокзальной площади «Храброво» образуются огромные лужи
Во время дождя на привокзальной площади «Храброво» образуются огромные лужи
— На всей территории перед входом в новый терминал нет ни ливнёвок, ни даже скатов на дорогах, чтобы вода
По его словам, длительное время огромная лужа была прямо на пешеходном переходе, который ведёт от остановки ко входу в здание аэровокзала. Сейчас представители «Храброво» сделали в этом месте деревянный настил. Однако сооружение временное и не решает проблему с водой на привокзальной площади.
Как пояснили корреспонденту Калининград.Ru в
— Я могу сказать, что привокзальная площадь уже на реконструкции: у нас делается долгосрочная парковка, на этой неделе идёт подготовка, и мы начинаем служебную закрывать. К сожалению, последним этапом будет самая востребованная — краткосрочная парковка. Но потоки будут перемещаться, и всё будет сделано. Пока создаём
Глобальная реконструкция «Храброво» включает два этапа — работы на
В июле после неоднократных переносов срока в «Храброво» открыли новый пассажирский терминал для внутренних линий. Сейчас он принимает людей на взлёт и на вылет, а с 1 августа обслуживает и международные перевозки.