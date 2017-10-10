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17:59 (мск), источник: Калининград.Ru

Привокзальную площадь «Храброво» затапливает из-за отсутствия ливнёвок

Во время дождя на привокзальной площади «Храброво» образуются огромные лужи из-за отсутствия ливнёвок. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали пассажиры аэропорта.

Источник: Калининград.Ru

— На всей территории перед входом в новый терминал нет ни ливнёвок, ни даже скатов на дорогах, чтобы вода куда-то уходила. Вся площадь во время дождя превращается в одну большую лужу. Выйти из такси и добежать до аэропорта, не намочив ноги, просто невозможно, — утверждает калининградец Виталий.

По его словам, длительное время огромная лужа была прямо на пешеходном переходе, который ведёт от остановки ко входу в здание аэровокзала. Сейчас представители «Храброво» сделали в этом месте деревянный настил. Однако сооружение временное и не решает проблему с водой на привокзальной площади.

Как пояснили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе аэропорта, ливнёвки предусмотрены проектом, но они появятся после завершения реконструкции.

— Я могу сказать, что привокзальная площадь уже на реконструкции: у нас делается долгосрочная парковка, на этой неделе идёт подготовка, и мы начинаем служебную закрывать. К сожалению, последним этапом будет самая востребованная — краткосрочная парковка. Но потоки будут перемещаться, и всё будет сделано. Пока создаём какие-то временные решения, иначе не получается. Планируем, что за несколько месяцев мы площадь заасфальтируем и приведём в порядок. Там, [где уже заасфальтировано], проблема с ливнёвкой будет также решаться, — заявила пресс-секретарь Наталья Грицун.

Глобальная реконструкция «Храброво» включает два этапа — работы на взлётно-посадочной полосе курирует Росавиация и финансирует федеральный бюджет. Окончание строительных работ по всему аэровокзальному комплексу намечено на март 2018 года.

В июле после неоднократных переносов срока в «Храброво» открыли новый пассажирский терминал для внутренних линий. Сейчас он принимает людей на взлёт и на вылет, а с 1 августа обслуживает и международные перевозки.

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