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08:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области мужчина напал на водителя и угнал 18-тонный трактор

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина Узбекистана. Мужчину подозревают в угоне трактора «Джон Дир» в хуторе Рыбальчино Каменского района в субботу, 7 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель следственного отдела полиции Каменского района Евгений Бежко во вторник, 10 октября.

Происшествие случилось на территории агрохолдинга «ЭкоНиваАгро». Тракторист вышел из кабины для сверки технических показаний. Подозреваемый ударил его сзади. Мужчина угнал трактор и около 40 минут ездил по полям и огородам.

Охранники агрокомплекса вызвали сотрудников полиции. Опергруппе районного отдела МВД удалось остановить трактор, прострелив колеса. Мужчину задержали. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший получил легкую травму.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон с применением насилия). Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

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