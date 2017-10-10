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18:58 (мск), источник: Publika.md

В Унгенах двухлетнюю девочку забыли на целый день в микроавтобусе

Почти семь часов без еды и воды провела в микроавтобусе двухлетняя малышка. Ребёнка забыл водитель, который отвозил ребят в детский сад.

Источник: Publika.md

Жители села Пырлица, Унгенского района, отправляют детей в сад на микроавтобусе. Обычно утром ребят встречают воспитатели, а вечером водитель развозит малышей по домам.

Когда забытую девочку привезли домой, мать заподозрила, что что-то не ладно. Водитель попросил женщину покормить ребёнка. Встревоженная мать позвонила воспитательницам, и те сообщили, что девочку забыли в микроавтобусе.

По их версии, малышка уснула и ни водитель, ни воспитатели, которые встречают детей, не заметили её. Весь день девочка провела в закрытой машине.

Голодного, заплаканного ребёнка освободили только вечером.

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