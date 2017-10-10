В Унгенах двухлетнюю девочку забыли на целый день в микроавтобусе
Почти семь часов без еды и воды провела в микроавтобусе двухлетняя малышка. Ребёнка забыл водитель, который отвозил ребят в детский сад.
Почти семь часов без еды и воды провела в микроавтобусе двухлетняя малышка. Ребёнка забыл водитель, который отвозил ребят в детский сад.
Жители села Пырлица, Унгенского района, отправляют детей в сад на микроавтобусе. Обычно утром ребят встречают воспитатели, а вечером водитель развозит малышей по домам.
Когда забытую девочку привезли домой, мать заподозрила, что
По их версии, малышка уснула и ни водитель, ни воспитатели, которые встречают детей, не заметили её. Весь день девочка провела в закрытой машине.
Голодного, заплаканного ребёнка освободили только вечером.