Воронежцев предупреждают о фальшивых контролерах качества воды

Главной целью своего визита эти люди называют проверку качества воды, по требованию называют свои фамилии и должности, однако в списке сотрудников водоканала они не значатся. Кроме того, в организации вообще не занимаются проверкой качества воды в квартирах. Соответственно, никаких специалистов для этого цели никто не посылает.