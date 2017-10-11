Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Боевик ИГИЛ случайно снял момент своего уничтожения - кадры
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
20Референдум в Каталонии
08:34 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцев предупреждают о фальшивых контролерах качества воды

Воронежский водоканал предупреждает о возможных фактах мошенничества. В организацию поступают жалобы от горожан, которые столкнулись с некими «контролерами», требующими пустить их в квартиру.

Главной целью своего визита эти люди называют проверку качества воды, по требованию называют свои фамилии и должности, однако в списке сотрудников водоканала они не значатся. Кроме того, в организации вообще не занимаются проверкой качества воды в квартирах. Соответственно, никаких специалистов для этого цели никто не посылает.

В связи с тем, что в контакт-центр водоканала поступило уже больше 10 жалоб, специалисты призывают воронежцев быть бдительными. Так, если к вам пришел человек, представившийся сотрудником «РВК-Воронеж», лучше всего проверить его личность по телефону 206−77−07.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В пятницу 13 октября Воронеж может посетить президент Путин
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь