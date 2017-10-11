Воронежцев предупреждают о фальшивых контролерах качества воды

Главной целью своего визита эти люди называют проверку качества воды, по требованию называют свои фамилии и должности, однако в списке сотрудников водоканала они не значатся. Кроме того, в организации вообще не занимаются проверкой качества воды в квартирах. Соответственно, никаких специалистов для этого цели никто не посылает.
В связи с тем, что в контакт-центр водоканала поступило уже больше 10 жалоб, специалисты призывают воронежцев быть бдительными. Так, если к вам пришел человек, представившийся сотрудником «РВК-Воронеж», лучше всего проверить его личность по телефону 206−77−07.