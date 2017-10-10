Пятеро россиян пострадали в аварии в Тунисе
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Пятеро российских туристов пострадали в результате
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Пятеро российских туристов пострадали в результате
Инцидент произошел утром во вторник на трассе, ведущей в Онг Джемаль, рядом с городом Тозер. Автомобиль, в котором находились россияне, перевернулся. По данным радиостанции, все пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь Hedi Haballah.
Между тем Ростуризм пока не получил информации от МИД РФ о пострадавших россиянах.
«Мы ждем подтверждения от
Онг Джемаль — популярное туристическое место на юге Туниса: посреди пустыни располагаются необычные песчаные образования, напоминающие горбы верблюда. Здесь снимался первый фильм саги «Звездные войны».