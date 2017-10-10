Пятеро россиян пострадали в аварии в Тунисе

Инцидент произошел утром во вторник на трассе, ведущей в Онг Джемаль, рядом с городом Тозер. Автомобиль, в котором находились россияне, перевернулся. По данным радиостанции, все пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь Hedi Haballah.

Между тем Ростуризм пока не получил информации от МИД РФ о пострадавших россиянах.

«Мы ждем подтверждения от ситуационно-кризисного центра МИД РФ относительно того, пострадали ли в ДТП в Тунисе россияне, и если да, каково их состояние», — сказала во вторник «Интерфаксу» советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.