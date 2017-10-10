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18:46 (мск), источник: Интерфакс

Пятеро россиян пострадали в аварии в Тунисе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Пятеро российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Тунисе, передает местное радио Mosaicfm.

Инцидент произошел утром во вторник на трассе, ведущей в Онг Джемаль, рядом с городом Тозер. Автомобиль, в котором находились россияне, перевернулся. По данным радиостанции, все пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь Hedi Haballah.

Между тем Ростуризм пока не получил информации от МИД РФ о пострадавших россиянах.

«Мы ждем подтверждения от ситуационно-кризисного центра МИД РФ относительно того, пострадали ли в ДТП в Тунисе россияне, и если да, каково их состояние», — сказала во вторник «Интерфаксу» советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

Онг Джемаль — популярное туристическое место на юге Туниса: посреди пустыни располагаются необычные песчаные образования, напоминающие горбы верблюда. Здесь снимался первый фильм саги «Звездные войны».

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