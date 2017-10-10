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19:31 (мск), источник: Sputnik

МЧС РФ: опознаны все 17 погибших при столкновении поезда и автобуса

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Вертолет МЧС России доставил на лечение в Москву девочку, тяжело пострадавшую при столкновении поезда с автобусом во Владимирской области.

Источник: Sputnik

«Состояние ребенка позволило врачам транспортировать его в Москву. Дальнейшее лечение 6-летняя девочка будет проходить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

За время перелета состояние пострадавшей не ухудшилось, всю необходимую помощь ей оказывали врачи.

Процедура опознания 17 жертв аварии завершена, сообщил начальник управления по связям со СМИ горадминистрации Александр Карпилович.

Ранее сообщалось, что неопознанными остаются два тела — жителей Узбекистана и Казахстана. В понедельник в Узбекистан были отправлены фото и отпечатки пальцев погибшего мужчины.

«Прилетели родственники, опознали человека. Действительно, это житель Бухары. Сейчас происходит оформление необходимых документов для транспортировки на родину», — сказал Карпилович.

Он отметил, что также опознано тело жителя Казахстана. «Процедура опознания завершена», — заявил Карпилович.

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