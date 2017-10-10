МЧС РФ: опознаны все 17 погибших при столкновении поезда и автобуса

Источник: Sputnik

«Состояние ребенка позволило врачам транспортировать его в Москву. Дальнейшее лечение 6-летняя девочка будет проходить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

За время перелета состояние пострадавшей не ухудшилось, всю необходимую помощь ей оказывали врачи.

Процедура опознания 17 жертв аварии завершена, сообщил начальник управления по связям со СМИ горадминистрации Александр Карпилович.

Ранее сообщалось, что неопознанными остаются два тела — жителей Узбекистана и Казахстана. В понедельник в Узбекистан были отправлены фото и отпечатки пальцев погибшего мужчины.

«Прилетели родственники, опознали человека. Действительно, это житель Бухары. Сейчас происходит оформление необходимых документов для транспортировки на родину», — сказал Карпилович.