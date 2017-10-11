Из Пушкино приостановили вывоз мусора из-за конфликта с подрядчиком
В подмосковном Пушкино с 3 октября приостановлен вывоз мусора из большинства жилых кварталов. О сбое в работе коммунальных служб сообщили жители города в социальных сетях.
В подмосковном Пушкино с 3 октября приостановлен вывоз мусора из большинства жилых кварталов. О сбое в работе коммунальных служб сообщили жители города в социальных сетях.
Проблему подтвердил представитель районной администрации, объяснив ее сменой подрядчика по вывозу отходов из домов, которые обслуживает муниципальная управляющая компания «Объединенная дирекция
Полигон твердых бытовых отходов в Пушкинском районе прекратил прием мусора с 1 октября. Решение об этом приняли власти Подмосковья после массовых нарушений при его эксплуатации.
Муниципальная ОД ЖКХ обслуживает две трети жилого фонда города. Договор на вывоз мусора из дворов с перевозчиком отходов ООО «Экон» истек 1 октября. Новый конкурс был назначен на 28 сентября — с максимальной стоимостью контракта 71,8 млн рублей, исходя из цены 486 рублей за вывоз кубометра мусора. «Этот тариф был установлен администрацией района», — рассказал РБК директор ОД ЖКХ Александр Табатадзе.
На конкурс была подана одна заявка — от «Экона». Но оплату в 486 рублей в компании сочли слишком низкой и вышли с предложением увеличить ее до 700 рублей за куб, а стоимость контракта — до 109 млн рублей.
В связи с закрытием с октября полигона Царево и переориентированием мусоропотоков на полигон Тимохово наши расходы увеличились. До дня торгов мы доказывали калькуляцию своего тарифа в районной администрации.
По его словам, в компания несколько дней ждали сообщения об итогах конкурса, но оно не было опубликовано. С 3 октября «Экон» перестал вывозить мусор и забрал из дворов контейнеры, говорит представитель компании. Протокол итогов тендера на сайте госзакупок до сих пор не опубликован.
«Экон» выставил невыполнимые условия, поэтому конкурс признан несостоявшимся. Уходя, «Экон» выворачивал контейнеры с мусором прямо на площадки и увозил пустые контейнеры.
«Чтобы не допустить экологической катастрофы, мы заключили аварийный договор с компанией “Экологический патруль”, которая приступит к зачистке города от мусора», — рассказал РБК директор «ОД ЖКХ» Александр Табатадзе.
По его словам, тариф в договоре с «Экопатрулем» составляет 600 рублей за кубометр, но общая сумма контракта осталась неизменной — 71,8 млн. То есть он будет действовать, пока подрядчик не израсходует бюджет. Кроме Тимохово, отходы из Пушкинского района будут вывозиться во Владимирскую область.
«Да, мы могли бы высыпать мусор, наказать таким образом “ОД ЖКХ”. Но мы этого не сделали. Контейнеры забрали через три дня вместе с мусором, то есть три дня в октябре возили без договора», — рассказала РБК замдиректора «Экона» Ольга Сибирцева.
В администрации Пушкинского района РБК обещали, что в ближайшее время ситуация с вывозом бытового мусора в городе стабилизируется. В частности, уже закуплены новые контейнеры.
Учредителем и гендиректором ООО «Экологический патруль» является Маргарита Абрамян (данные СПАРК). В 2017 году компания заключила контракты с муниципальными предприятиями Пушкинского района на общую сумму почти 14 млн рублей, в том числе на 2,3 млн — с МБУ «Пушгорхоз». На сайте «Пушгорхоза» сказано, что его директором является Дмитрий Абрамян. Глава «Пушгорхоза», по словам замдиректора «Экона» Ольги Сибирцевой, является супругом Маргариты Абрамян. Это подтвердил сам Дмитрий Абрамян.
Вопрос о проблеме с мусорными свалками получил всероссийской резонанс во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня. Жители Балашихи рассказали президенту о негативной экологической обстановке