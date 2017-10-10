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19:45 (мск), источник: РБК

Отец «пьяного мальчика» потребовал моральной компенсации в 10 млн руб

Отец шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, в крови которого во время экспертизы нашли алкоголь, подал в суд гражданский иск. Он потребовал с обвиняемой в гибели его ребенка моральной компенсации в 10 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика, в крови которого ранее обнаружили алкоголь, Роман Шимко, подал гражданский иск к обвиняемой по делу о ДТП Ольге Алисовой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе коллегии адвокатов Павла Астахова, которая представляет интересы Романа Шимко.

Иск, поданный в Железнодорожный суд города Балашихи, содержит требование о возмещении 61 560 руб. расходов на похороны и 10 млн руб. моральной компенсации.

«Мы понимаем, что ребенка это не вернет, тем не менее, гражданский иск — стандартная практика в такого рода ситуациях. Тем более, что мы не видим раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой, — сказал адвокат Шимко Виктор Данильченко, подчеркнув, его клиенту причинен «чудовищный моральный вред».

«Эта трагедия перевернула жизнь семьи Шимко, которая уже никогда не будет прежней. Мама погибшего мальчика находится в состоянии тяжелейшей депрессии и отчаяния. Длительные судебные разбирательства и иногда не совсем здоровое внимание СМИ лишь усугубляют травму», — добавил защитник, отметив, что его клиент неоднократно высказывал желание направить средства на благотворительность.

Отец погибшего в ДТП мальчика Роман Шимко в настоящее время проходит потерпевшим по двум уголовным делам — о ДТП и о халатности.
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ДТП, в котором погиб ребенок, произошло 23 апреля в Железнодорожном (городской округ подмосковной Балашихи). За рулем находилась Ольга Алисова. Медицинская экспертиза показала наличие в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело в отношении Алисовой закрыли.

Родители мальчика рассказали РБК, что дело по факту гибели их ребенка не заводили более месяца, а часть доказательств, в том числе видеозаписи камер наблюдения, были уничтожены. Родители также утверждали, что результаты экспертизы крови подменили.

На основании жалоб родителей СКР возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Алисову обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). В начале сентября Алисова частично признала свою вину.

Алисова частично признала свою вину в суде
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2 октября© Ньюстюб
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