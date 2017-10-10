Предприниматель из Могилева забыл в банке 45 тысяч российских рублей, а его «коллега» их прикарманил
39-летний индивидуальный предприниматель из Могилева обратился в
39-летний индивидуальный предприниматель из Могилева обратился в
Признался: в банке «
По словам официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елены Симоновой, личность клиента банка, присвоившего чужие деньги, удалось установить благодаря установленным в помещении камерам видеонаблюдения:
— Им оказался ранее не судимый 33-летний могилевчанин, кстати, тоже — индивидуальный предприниматель. Он, стоявший в очереди следом за рассеянным коллегой, заметил, что тот оставил деньги. Но не окликнул человека, а прикарманил чужую наличку.
На вопрос сотрудников милиции, почему, человек, который считает себя не бедным, так поступил, ипэшник признался, что просто не смог пройти мимо больших денег.
Купюры, которые он не успел потратить, уже изъяты. Решается вопрос о возбуждении в отношении жадного могилевчанина уголовного дела по статье Кража.