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19:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Предприниматель из Могилева забыл в банке 45 тысяч российских рублей, а его «коллега» их прикарманил

39-летний индивидуальный предприниматель из Могилева обратился в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД с просьбой помочь ему вернуть его собственные деньги.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Признался: в банке «Москва-Минск» по улице Миронова он менял валюту. Полученные деньги — 45 тысяч российских рублей — по растерянности забыл на прилавке. А когда опомнился и вернулся к стойке, кругленькой суммы уже не было.

По словам официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елены Симоновой, личность клиента банка, присвоившего чужие деньги, удалось установить благодаря установленным в помещении камерам видеонаблюдения:

— Им оказался ранее не судимый 33-летний могилевчанин, кстати, тоже — индивидуальный предприниматель. Он, стоявший в очереди следом за рассеянным коллегой, заметил, что тот оставил деньги. Но не окликнул человека, а прикарманил чужую наличку.

На вопрос сотрудников милиции, почему, человек, который считает себя не бедным, так поступил, ипэшник признался, что просто не смог пройти мимо больших денег.

Купюры, которые он не успел потратить, уже изъяты. Решается вопрос о возбуждении в отношении жадного могилевчанина уголовного дела по статье Кража.

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