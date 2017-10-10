Предприниматель из Могилева забыл в банке 45 тысяч российских рублей, а его «коллега» их прикарманил

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Признался: в банке « Москва-Минск» по улице Миронова он менял валюту. Полученные деньги — 45 тысяч российских рублей — по растерянности забыл на прилавке. А когда опомнился и вернулся к стойке, кругленькой суммы уже не было.

По словам официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елены Симоновой, личность клиента банка, присвоившего чужие деньги, удалось установить благодаря установленным в помещении камерам видеонаблюдения:

— Им оказался ранее не судимый 33-летний могилевчанин, кстати, тоже — индивидуальный предприниматель. Он, стоявший в очереди следом за рассеянным коллегой, заметил, что тот оставил деньги. Но не окликнул человека, а прикарманил чужую наличку.

На вопрос сотрудников милиции, почему, человек, который считает себя не бедным, так поступил, ипэшник признался, что просто не смог пройти мимо больших денег.