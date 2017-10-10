Ростуризм уточнил число пострадавших в ДТП в Тунисе россиян

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Шестеро россиян пострадали в результате произошедшего во вторник дорожно-транспортного происшествия в Тунисе, четверо из них были доставлены в больницу. Об этом сообщила «Интерфаксу» советник главы Ростуризма Светлана Сергеева со ссылкой на данные посольства РФ в Тунисе.