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20:31 (мск), источник: Интерфакс

Ростуризм уточнил число пострадавших в ДТП в Тунисе россиян

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Шестеро россиян пострадали в результате произошедшего во вторник дорожно-транспортного происшествия в Тунисе, четверо из них были доставлены в больницу. Об этом сообщила «Интерфаксу» советник главы Ростуризма Светлана Сергеева со ссылкой на данные посольства РФ в Тунисе.

В результате ДТП пострадали шесть россиян, четверо из них находятся в больнице, двоим медицинская помощь не понадобилась. Двое госпитализированных будут отпущены уже завтра.
Светлана Сергеева
Советник главы Ростуризма

По ее словам, «все пострадавшие застрахованы, всем будет оказана необходимая помощь».

Ранее сообщалось, что утром во вторник в Тунисе произошло ДТП — на трассе, ведущей в Онг Джамель, рядом с городом Тозер на юге страны перевернулся автомобиль с российскими туристами.

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