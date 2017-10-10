Ростуризм уточнил число пострадавших в ДТП в Тунисе россиян
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Шестеро россиян пострадали в результате произошедшего во вторник
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Шестеро россиян пострадали в результате произошедшего во вторник
В результате ДТП пострадали шесть россиян, четверо из них находятся в больнице, двоим медицинская помощь не понадобилась. Двое госпитализированных будут отпущены уже завтра.
По ее словам, «все пострадавшие застрахованы, всем будет оказана необходимая помощь».
Ранее сообщалось, что утром во вторник в Тунисе произошло ДТП — на трассе, ведущей в Онг Джамель, рядом с городом Тозер на юге страны перевернулся автомобиль с российскими туристами.