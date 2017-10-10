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20:40 (мск), источник: "Российская газета"

Два человека погибли при взрыве дома в Прикамье

При разборе завалов взорвавшегося дома в селе Плишкари Еловского района Пермского края спасатели нашли еще один труп — мужчины.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, что сегодня на улице Советской в селе Плишкари взорвался бытовой газ одноэтажном трехквартирном доме. Пожара при этом не было, но строение оказалось частично разрушено. Спасатели нашли тело 40-летней женщины, а при дальнейшем поиске нашли мертвого мужчину.

На месте работают следователи, они устанавливают причину происшествия, представители администрации решают вопрос о переселении оставшихся без крова жильцов. Также на место направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в составе которой есть психолог.

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