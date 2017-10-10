Два человека погибли при взрыве дома в Прикамье

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, что сегодня на улице Советской в селе Плишкари взорвался бытовой газ одноэтажном трехквартирном доме. Пожара при этом не было, но строение оказалось частично разрушено. Спасатели нашли тело 40-летней женщины, а при дальнейшем поиске нашли мертвого мужчину.