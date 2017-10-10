Убивший бабушку и дедушку слонимчанин попросил прощения

Источник: Sputnik.by

По материалам следствия, в конце апреля 2017 года Грудько после семейной ссоры из-за электронной сигареты расправился с бабушкой и дедушкой, которые воспитывали его с трехлетнего возраста. Суд над юношей начался во вторник в Слониме.

«Хочу извиниться перед родителями, перед семьей», — сказал Грудько в эфире телеканала ОНТ.

По данным телеканала, свою вину подросток признал на первом же допросе.

Судебные заседания по резонансному делу пройдут в закрытом режиме по ходатайству матери Александра.