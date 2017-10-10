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21:28 (мск), источник: Sputnik.by

Убивший бабушку и дедушку слонимчанин попросил прощения

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Подросток Александр Грудько, который подозревается в убийстве бабушки и дедушки начался во вторник в Слониме, попросил прощения у семьи.

Источник: Sputnik.by

По материалам следствия, в конце апреля 2017 года Грудько после семейной ссоры из-за электронной сигареты расправился с бабушкой и дедушкой, которые воспитывали его с трехлетнего возраста. Суд над юношей начался во вторник в Слониме.

«Хочу извиниться перед родителями, перед семьей», — сказал Грудько в эфире телеканала ОНТ.

По данным телеканала, свою вину подросток признал на первом же допросе.

Судебные заседания по резонансному делу пройдут в закрытом режиме по ходатайству матери Александра.

Подросток обвиняется по пунктам 6, 8, 16 ч. 2 ст 139 УК Беларуси (убийство с особой жестокостью, совершенное с целью скрыть другое преступление, совершенное лицом, ранее совершавшим убийство, за исключением убийства, предусмотренного ст. 140−143 УК РБ).

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