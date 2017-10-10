Пассажиры авиарейса Москва — Нью-Йорк связали дебошира и передали ФБР

Инцидент произошел 8 октября в бизнес-классе самолёта, следовавшего рейсом SU102 из Москвы в Нью-Йорк.

«В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса», — сообщили в авиакомпании во вторник.

Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, впоследствии он был связан другими пассажирами и по прилету в аэропорт назначения передан полиции и ФБР.