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21:42 (мск), источник: РИА Новости

Пассажиры авиарейса Москва — Нью-Йорк связали дебошира и передали ФБР

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пассажир бизнес-класса рейса «Аэрофлота» Москва-Нью-Йорк ударил бортпроводницу и подрался с другим пассажиром, хулигана связали и передали американской полиции, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Инцидент произошел 8 октября в бизнес-классе самолёта, следовавшего рейсом SU102 из Москвы в Нью-Йорк.

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«В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса», — сообщили в авиакомпании во вторник.

Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, впоследствии он был связан другими пассажирами и по прилету в аэропорт назначения передан полиции и ФБР.

«В данный момент сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос возбуждения уголовного дела», — добавили в «Аэрофлоте».

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