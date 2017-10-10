Пассажиры авиарейса Москва — Нью-Йорк связали дебошира и передали ФБР
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пассажир
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пассажир
Инцидент произошел 8 октября в
«В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса», — сообщили в авиакомпании во вторник.
Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, впоследствии он был связан другими пассажирами и по прилету в аэропорт назначения передан полиции и ФБР.
«В данный момент сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос возбуждения уголовного дела», — добавили в «Аэрофлоте».