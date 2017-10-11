Верховный суд утвердил приговор банде Армена Каневского

Коллегия по уголовном делам Верховного суда оставила без изменения приговор четверым жителям Кубани, которых в июне этого года краснодарский краевой суд признал виновными четырех убийствах в составе банды криминального авторитета Армена Каневского.

Эрнест Лалабеков приговорен к 21,5 годам лишения свободы, Олег Ванченко осужден на 20,5 лет колонии, Манук Торосян пробудет в колонии 10 лет, а Александр Жигалко — 9 лет, сообщает «Коммерсант-Юг».

Как сообщал «Югополис», члены кубанской группировки известного «вора в законе» были признаны виновными в бандитизме, убийствах и вымогательствах с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в незаконном обороте оружия.

Следствием и судом установлено, что мужчины являлись членами организованной преступной группы, которые нападали на граждан, применяя насилие при вымогательстве денег, а в случае невыполнения требований — их убийстве. Будучи вовлеченными в банду в 2006—2007 годах, двое из них совершили вымогательство денежных средств (порядка 30 тысяч долларов США) у председателя совета директоров коньячного завода. В январе 2007 года, когда мужчина отказался выполнять требования о систематической передаче денег членам банды, его убили в придорожном кафе в Красноармейском районе, выстрелив из пистолета и автомата. Кроме того, члены банды совершили убийство двух его знакомых, находившихся в заведении.

Свидетелем преступления явился директор кафе, в связи с чем в феврале 2007 года с целью сокрытия ранее совершенного преступления один из них вывез мужчину из Краснодара в станицу Каневскую, где остальные участники банды убили его двумя выстрелами в голову.

Приговором суда все фигуранты признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 21,5 года с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. Приговор в законную силу не вступил.

Банда Арутюняна действовала на территории Краснодарского края с конца 1990-х годов и отличалась жесткой иерархией, дисциплиной и дерзостью совершаемых преступлений. О преступлениях банды ранее сообщал «Югополис».

Глава банды Армен Арутюнян (Армен Каневский) в 2010 году был осужден за организацию особо тяжкого преступления, в декабре того же года он умер в больнице ИТК N 2 Астраханской области. В связи со смертью уголовное дело в отношении него было прекращено.