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10 октября, источник: ТАСС

Неизвестные похитили BMW X5 на западе Москвы, погрузив машину на «КамАЗ»

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, похитивших автомобиль BMW X5 на «КамАЗе». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неустановленные лица погрузили на “КамАЗ” белый автомобиль BMW X5 и уехали в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе объявлен план «Перехват» для поиска машины и неизвестных.

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