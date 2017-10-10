Неизвестные похитили BMW X5 на западе Москвы, погрузив машину на «КамАЗ»
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, похитивших автомобиль BMW X5 на «КамАЗе». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, похитивших автомобиль BMW X5 на «КамАЗе». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Неустановленные лица погрузили на “КамАЗ” белый автомобиль BMW X5 и уехали в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в городе объявлен план «Перехват» для поиска машины и неизвестных.