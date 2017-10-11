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01:06 (мск), источник: РБК

Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в обмане Сбербанка

В Петербурге задержали совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина по подозрению в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. Об этом сообщает «Фонтанка» и подтверждает источник РБК, близкий к компании.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняет издание, Костыгин был задержан на двое суток около 22:00 в среду 10 октября.

Сам Костыгин не переживает, так как уверен в своей невиновности, следует из сообщения бизнесмена, которое передал его представитель (есть в распоряжении РБК). «Во время кризиса или шторма — главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», — говорится в сообщении.

В «Юлмарт» не прокомментировали информацию о задержании Костыгина.

С утра среды обыски прошли в квартирах бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и формального кредитора «Юлмарт» Олега Морозова, а также дома у Дмитрия Косытгина. Обыски проводили оперативники «налогового» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Федорина и Морозова вызывали в СК для допроса, но они были отпущены, пишет «Фонтанка». Костыгин также был вызван в СК, где он шесть часов отвечал на вопросы следователей, но не признал свою вину.

Дело было возбуждено из-за кредита на 1 млрд руб., который Сбербанк выдал «Юлмарту» в апреле 2016 года. Компания выплатила проценты за его обслуживание в 69,3 млн руб., но осенью 2016 года перестал обслуживать кредит.

По словам источника РБК в Сбербанке, на момент получения кредита руководство «Юлмарта» «не просто прорабатывало возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимали вполне конкретные шаги для этого». Согласно материалам дела, руководство «Юлмарта» могло предоставить в банк заведомо неверные сведения о финансовом положении компании. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). В итоге госбанк требует от компании 1 млрд руб. долга и 1,43 млрд руб. долга по схеме факторинга от Сбербанка.

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